成長期に重要な「重心の制御力」…勝亦陽一教授が説く体重移動の核心身長が伸び、体重が急激に増える成長期の選手にとって、投球フォームの感覚を一定に保つことは至難の業だ。昨日まで保っていたバランスが、体の変化によって今日には崩れてしまう。東京農業大の勝亦陽一教授は、”不安定な時期”だからこそフォームを固める前に「重心を左右に自在に動かす能力」を高めるべきと説く。投球動作の起点となる「片足立ち」におい