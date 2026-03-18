「マクドナルド」は、3月25日（水）から、春の風物詩である「てりたまファミリー」の第2弾として「コク旨かるび焼肉風てりたま」を、全国の店舗で発売。それに先駆け、俳優の吉沢亮が出演する新CM「コク旨かるび焼肉風てりたま」篇が、3月24日（火）から放映される。【動画】吉沢亮がテンション高めでかわいい！新CM「コク旨かるび焼肉風てりたま」篇■予想外のハプニング発生今回登場する「コク旨かるび焼肉風てりたま」は