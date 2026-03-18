イングランド・プレミアリーグのリーズに所属する日本代表MF田中碧が、３月15日に行なわれたクリスタル・パレス戦でも出番を与えられなかった。国内リーグでは７試合連続でベンチスタートのまま、出場なしが続いている。チャンピオンシップ（イングランド２部）で戦った昨季はリーズのプレミアリーグ昇格に大きく貢献したが、プレミアに舞台を移した今シーズンは苦しんでいる。０−０の引き分けに終わったパレス戦で、田中は