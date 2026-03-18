女優の佐田真由美（48）が18日までに自身のインスタグラムを更新。人気俳優との2ショットを公開した。「アニエスベー約10年ぶりに日本でショーを開催することとなり、まさに今日伺いました」と書き出した佐田。「『by R』にアニエスベーが参加したことにより、実現した今回のショー！」とつづって、ショーの様子をアップした。「3/9にパリで行われたショーとはルックも演出もすべて異なる、東京でしかみられない内容でした」