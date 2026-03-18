◆オープン戦ホワイトソックス―アスレチックス（１７日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）村上宗隆内野手が１７日（日本時間１８日）、アスレチックスとのオープン戦でホワイトソックスに復帰。「４番・一塁」でスタメン出場し、５―２で迎えた５回先頭での第３打席で、中越えのソロ本塁打を放ち、移籍後１号をマークした。第４打席まで打席に立ち、途中交代した。メジャー２年目のア軍若手右腕モラレスと