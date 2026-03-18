ドジャース・山本由伸投手（２７）が１７日（日本時間１８日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプで取材に応じ、２年連続で務めることが決まった開幕投手への思いを口にした。山本は「開幕戦を任せていただけたことをすごく嬉しく思いますし、またホーム開幕っていうことで、ファンの人も楽しみに待ってると思いますし、責任を持ってマウンドに上がりたいなと思います」と意気込みを語った。メジャー２年目だった昨季、自身