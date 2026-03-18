クラブが加速するパッシブトルク 振り上げたクラブは右に旋回してから下りてくる 初動で左ハンドルの動きが入ってくると、手元よりヘッドが遅れる感覚になってきますが、そのまま振り下ろしたら当然遠心力は発生しません。切り返しでクラブと手元が入れ替わることではじめてクラフ