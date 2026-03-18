EBITのうちの3割へ 「地政学リスクは恒常的に続く。コロナ禍で学んだことを踏まえ、（2035年度までの）中長期経営計画における利益拡大の大きなドライバーがマイル事業だ」─。日本航空（JAL）社長の鳥取三津子氏は強調する。 鳥取三津子・日本航空社長 ウクライナ戦争に加え、米国とイスラエルによるイランへの攻撃など国際情勢が大きな影響を与える中、同社もANAホールディン