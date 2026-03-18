ゴルフスイングの理想のアドレスを作る臍下丹田に氣を鎮める方法 臍下丹田に氣を鎮め、重い体をつくる 合氣道を始めとする武道には、構えの基本として古くから「重みは下」という極意が伝えられてきました。荒川先生が私にやってくださった実験は、その極意をわかりやすく伝えるためでした。 荒川先生の弟子である王さんが一本足で構えると、