トランプ米大統領週末までに同盟国にホルムズ海峡支援を約束するよう要求 トランプ米大統領は同盟国に対し、今週末までにホルムズ海峡支援を約束するよう要請しているとポリティコが報じている。 トランプ政権は欧州とアジア諸国に対し、今週末までにホルムズ海峡問題で米国を支援することを約束するよう要請。 ドイツやフランスなど欧州諸国のほか、カナダや豪州もトランプ氏の要請を拒否。ドイツは「我々が始めた戦争