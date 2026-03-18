【韓国】 雇用統計（2月）08:00 予想3.0%前回3.0%（失業率) 【日本】 通関ベース貿易収支（2月）08:50 予想-4650.0億円前回-11635.0億円（-11526.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 予想-6075.0億円前回4555.0億円（通関ベース貿易収支・季調済) 【南アフリカ】 消費者物価指数（2月）17:00 予想0.4%前回0.2%（前月比) 予想3.1%前回3.5%（前年比) 小売売