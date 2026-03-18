ＮＹ原油時間外やや軟調、イランがラリジャニ氏死亡を認める 東京時間07:20現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝95.40（-0.81-0.84%） NY原油は時間外で軟調。イラン最高安全保障委員会（SNSC）がラリジャニ事務局長の死亡を確認したと発表。 最高位クラスの要人不在はイランに大打撃となる。ただ一方で、米国と交渉できる人物がいなくなってしまったため、米イラン戦争は長期化するとの