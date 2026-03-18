ドジャース・山本由伸投手（27）が17日（日本時間18日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールで報道陣の取材に応え、2年連続開幕投手としてスタートを切る今季にかける思いを話した。昨年は東京、そして今季は本拠でシーズンの幕開けを告げるマウンドに立つ山本は「開幕戦を任せていただけたことは凄くうれしく思いますし、また本拠地での開幕ということで、さらにファンの皆さまも楽しみに待ってくれていると思うので、責任