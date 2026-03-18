七五三の撮影で袴を着こなした長男と、袴を全力拒否して白Tシャツ姿で並ぶ次男の投稿がThreadsで話題となっている。アユサカさん（@illust_aysk）が「これは七五三の撮影で袴を着た長男と、袴を全力拒否した次男」と投稿したこの一枚には2.1万いいねが集まった。対照的な兄弟の姿が注目を集めたアユサカさんに、撮影当日の舞台裏を聞いた。【写真】「理想はこうだったのに…」仕方なくAIで袴を着用させた結果―― 撮影当日、次男