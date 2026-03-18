高市首相（自民党総裁）と日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は１７日、国会内で党首会談を行い、衆院議員定数（４６５）を１割程度削減する法案について、今国会で成立を目指す方針を確認した。「副首都構想」を実現するための法案や、国旗損壊罪を創設するための法案も、今国会で成立を期すとした。会談は、予算案の衆院通過を受け、両党が昨年１０月の連立合意書に盛り込んだ政策の進め方を協議するために開いた。自民の