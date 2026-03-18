『デジタル限定葉月あや写真集湯けむりにゅうよく旅』の配信が、17日からスタートした。【写真】”グラビア界のレジェンド”が大胆カットに挑戦カメラマンには今売り出し中の日暮翔氏、写真集未収録カットではなく、今作のためのオール未公開カットで構成された内容は見ごたえ抜群となっている。葉月は「グループでのグラビア撮影はお互いの良さを生かしながら撮影をしていましたが、ソロカットは自分らしさを大切にそ