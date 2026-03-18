ヤンキースのエース、ゲリット・コール投手（35）がトミー・ジョン手術後、初の実戦登板を行うことが発表された。コールは18日（日本時間19日）、フロリダ州タンパのスタインブレナー・フィールドでレッドソックスとのオープン戦に先発し、1イニングを投げる。AP通信が報じた。2023年ア・リーグのサイ・ヤング賞投手であるコールは、昨年もスプリングトレーニングで2試合に登板したが、その後の手術により25年シーズンを全休し