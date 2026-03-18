『投資のキホン』最終回は、勝つ人・負ける人の決定的な差について。荒波が来ても「続ける」ことや、取りっぱぐれた分を「株主になって取り戻す」意味とは？【CGを見る】38年間、毎月1万円積立投資していたら？預貯金「100万円」の価値下落「タイトルの“負ける人”は、私のこと？私への挑戦とも受け取れる」いつになく鼻息荒く話すのは、皆川玲奈アナ。これまで郵便貯金オンリーで投資には後ろ向きだったが、なんと、「私、投資始