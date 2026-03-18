今回は、義家族の世話を妻に丸投げし、飲み会に行った夫に妻が反撃したエピソードを紹介します。こんなの許せない…「去年の年末、義両親と義姉妹の計4人がウチに来て、何泊もしました。その間、義両親と義姉妹はウチで好き放題飲み食いしたのですが、出費もかなり多くて……。だからって義家族はお金を払うわけではないです。それに義家族の態度が謙虚ならそこまで気にならないけど、彼らはとにかく横柄なんです。部屋を散らかし