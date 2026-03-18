いよいよ佳境を迎える『ラムネモンキー』（フジテレビ系）は、50代を迎えて人生がままならなくなってしまった3人の男たちが、中学生だった37年前の過去と向き合う物語だ。 参考：『再会』『未来のムスコ』『ラムネモンキー』冬ドラマになぜ「男3人・女1人」が多い？ 『機動戦士ガンダム』、ジャッキー・チェン、タケちゃんマンなどの1980年代に思春期を送った男子に刺さるキャッチーなサブカル要