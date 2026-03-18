【欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 1-2(前半1-1)R・マドリー<得点者>[マ]アーリング・ハーランド(41分)[R]ビニシウス・ジュニオール2(22分、90分+3)<退場>[マ]ベルナルド・シウバ(20分)<警告>[マ]アブドゥコディル・フサノフ(45分+4)、ジョゼップ・グアルディオラ(25分)[R]キリアン・ムバッペ(76分)、トレント・アレクサンダー・アーノルド(80分)観衆:51,103人└レ