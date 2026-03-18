[3.17 欧州CL決勝T1回戦第2戦 マンチェスター・C 1-2 R・マドリー]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は17日、決勝トーナメント1回戦第2戦1日目を開催。マンチェスター・シティ(イングランド)とレアル・マドリー(スペイン)の一戦はレアルが2-1で勝利し、2試合合計5-1としてベスト8進出を決めた。11日にレアルのホームで開催された第1戦では、MFフェデリコ・バルベルデのハットトリックによってレアルが3-0で先勝。ホームでの第2