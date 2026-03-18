[3.17 欧州CL決勝T1回戦第2戦 チェルシー 0-3 パリSG]パリSGは17日、UEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦でチェルシーに3-0で勝利した。今季開幕前のクラブワールドカップ決勝では0-3で敗れた相手に2戦合計8-2の完勝で8強入りを果たした。チェルシーは2-5で敗れた第1戦から巻き返すべく早い時間帯で1点を返したいところだったが、開始6分に得点したのはパリSGだった。GKマトベー・サフォノフのロングボールを