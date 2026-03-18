UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 マンチェスター・シティーとレアル・マドリードの第2戦が、3月18日05:00にエティハド・スタジアムにて行われた。 マンチェスター・シティーはジェレミ・ドク（FW）、アーリング・ハーランド（FW）、ラヤン・シェルキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マド