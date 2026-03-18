BTSの5thフルアルバムリリースを控え、K-POPグッズの販売が急速に伸びていることがわかった。来る3月21日に光化門（クァンファムン）広場で開催されるBTSのカムバックライブを前に、BTS関連商品の需要が拡大したためだ。【写真】BTSメンバーに“奇襲キス”…日本人女性「蛮行」の瞬間新世界（シンセゲ）免税店は3月17日、今月13〜15日の明洞（ミョンドン）店のK-POP特化売り場「K-ウェーブゾーン」におけるBTSグッズの売上が、前週