18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比810円高の5万4230円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61650.24円ボリンジャーバンド3σ 59790.69円ボリンジャーバンド2σ 57931.15円ボリンジャーバンド1σ 56071.60円25日移動平均 55545.00円一目均衡表・基準線 54657.50円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 54230.00円18日夜間