18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比48.0ポイント高の3642.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4084.92ポイントボリンジャーバンド3σ 3974.13ポイントボリンジャーバンド2σ 3863.33ポイントボリンジャーバンド1σ 3752.54ポイント25日移動平均 3709.75ポイント一目均衡表・基準線 3659.25ポイント一目均衡表・先行ス