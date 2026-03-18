日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。3月18日（水）の放送では、超特急からユーキとシューヤがロケ初参戦！マヂカルラブリー、浅香唯と共に、江戸の味覚を堪能する「日帰りはとバスツアー」へ。人生初のバスツアーに大はしゃぎの浅香を、ユーキとシューヤがエスコート。自由時間たっぷりのバス旅で、等身大の素顔を見せる様子はファン必見！浅香と超特急の異色コラボで、世代を