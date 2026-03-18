お笑い芸人のあばれる君（39）が16日、自身のインスタグラムを更新。野球の練習に励む息子の近影を披露した。【写真】「頼もしい〜」あばれる君が披露した、野球の練習に励む息子の近影あばれる君は「ベネズエラ戦に備えます!!」（※WBC準々決勝のベネズエラ戦は投稿の時点で日本敗退済み）とユーモア溢れるコメントとともに、息子の近影をアップ。真剣な表情でバットを振る、成長著しい姿が収められている。コメント欄には