ボデグリムト戦の後半、プレーするスポルティングの守田（左）＝リスボン（共同）【リスボン共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は17日、各地で決勝トーナメント1回戦第2戦の4試合が行われ、第1戦を0―3で落とした守田英正のスポルティング（ポルトガル）はボデグリムト（ノルウェー）を2戦合計で5―3と逆転し、1982〜83年シーズン以来の8強入りを果たした。ホームで90分を終えて3―0として2戦合計で追い付き、延