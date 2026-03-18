２０２６年の公示地価では、住宅地の全国平均が２・１％上昇し、５年連続で値上がりした。東京圏と大阪圏の都市部を中心に、土地の需要増に建設費の増加が重なり、住宅価格は高騰している。住宅ローン金利も上昇しており、購入に踏み切れない人も増えている。（田辺研吾、長原和磨）世帯年収１０００万円超だが川崎市の賃貸住宅に住む男性（３９）は新婚で、東京都北区のＪＲ赤羽駅近くで三菱地所レジデンスなどが販売するタワ