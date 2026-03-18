アスレチックスとのオープン戦に「4番・一塁」で先発出場米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が17日（日本時間18日）、アスレチックスとのオープン戦に「4番・一塁」で先発出場し、“メジャー1号”を放った。日本代表「侍ジャパン」の一員として出場した、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝敗退から3日。村上がアーチを描いた。2打席凡退の後の第3打席にソロ本塁打。今オフにポスティングでホ