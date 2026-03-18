「MacBook Air」が有機ELディスプレイを搭載するのは数年先になる、と海外メディアが報じています。 米ブルームバーグによれば、有機ELディスプレイを搭載したMacBook Airの登場は、少なくとも2028年以降になるとのこと。大型で高品質な有機ELディスプレイは非常に高価であり、MacBook Airのような中価格帯のデバイスに搭載するには、まだ時間がかかるとしています。 有機ELディスプレイは高いコントラストや豊かな色彩