西島秀俊が主演を務める中島哲也監督の新作映画『時には懺悔を』が、8月28日より全国公開されることが決定。あわせて、特報映像とメインビジュアルが解禁された。【動画】『時には懺悔を』特報映像が公開原作は打海文三の同名小説で、重度の障がいを抱える子どもを通して描かれる、親子の絆の物語だ。『下妻物語』『告白』など、その圧倒的な映像美や先鋭的な演出で、新作を発表するたびに日本映画界に衝撃を与えてきた中島哲