◆ＷＢＣ決勝米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）優勝をかけたベネズエラと米国の決勝の先発オーダーが発表された。米国は１７年大会以来２度目の制覇を目指し、ベネズエラは初優勝を狙う。米国の先発は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）。ベネズエラはＭＬＢ通算９４勝左腕のロドリゲス（ダイヤモンドバックス）が先発する。以下、両チームのスタメン。【ベネズ