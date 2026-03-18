ドジャースのロバーツ監督が１７日（日本時間１８日）、米アリゾナ州グレンデールの球団施設でのキャンプで、大谷翔平の初登板について言及した。１８日（日本時間１９日）の本拠でのジャイアンツとのオープン戦に登板予定。また、ＤＨとしての試合出場は２０日（同２１日）の本拠でのパドレスとのオープン戦で出場予定。その日は山本由伸が先発マウンドに立つ。大谷は侍ジャパンの一員として第６回ワールド・ベースボール・ク