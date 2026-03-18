映画「スパイダーマン」シリーズなどで知られる女優のゼンデイヤが、ラスベガスで行われた結婚式に証人として出席した。2024年から婚約中の俳優のトム・ホランドとの極秘結婚が噂されているゼンデイヤが12日に行われた「ブラック・ウィメン・イン・ハリウッド・アワード」で、その事実を認めたようなそぶりを見せてから間もないその週末に、同市で行われていた結婚式にさりげなく参列する姿がカメラに捉えられ