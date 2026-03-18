お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが、12日に自身のインスタグラムに投稿した写真の美女ぶりが反響を呼んでいる。 【写真】中顔面短縮カットのマジックイメチェンどころではない衝撃！清楚美人に 「ハイレイヤーゆめっちになりました！」と記した、ゆめっち。「はぁあ見惚れちゃうね好」「あーしの担当者カリスマすぎ尊」と続け、ワインレッド系のカラーが印象的なヘアスタイルを披露。「#イメ