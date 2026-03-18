湘南の松本果成「この1年間の苦労は本当に無駄じゃなかったんだと思えた」3月11日に全日本学生選抜と、13日に全韓国学生選抜との2試合が行われたJFA/Jリーグポストユースマッチ。Jリーグで出場機会の少ない若手選手に実戦の機会を創出するために昨年発足したポストユースマッチは、今回、高卒ルーキーを中心に選出され、U-19の選抜チームになった。全日本学生選抜戦は強度の高さと技術を誇る相手に前半は押し込むも、後半は逆