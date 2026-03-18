イスラエルがイランの権力中枢を狙った「標的空爆」を続けている。ハメネイ師の死去後、イランの軍事作戦を率いてきたアリ・ラリジャニ（68）最高国家安全保障会議事務局長が、イスラエル軍の空爆で死亡したと、イスラエル国防省が17日（現地時間）、発表した。アラブ圏メディアのアルジャジーラなどによると、エヤル・ザミール・イスラエル軍参謀総長は同日午前の会議でラリジャニ氏の死亡を発表し、「昨夜の作戦により、今回の戦