将棋の第74期王座戦二次予選2回戦が3月17日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、斎藤明日斗六段（27）が本田奎六段（28）に164手で勝利した。【映像】注目の“兄弟弟子”対決！注目の“同門対決”は、弟弟子の斎藤六段が制した。同じ宮田利男八段（73）門下の両者は、公式戦では通算5局の対戦。これまでは兄弟子の本田六段が3勝、斎藤六段が1勝のスコアだったが、ここで2勝目を飾る結果となった。ABEMAのテキスト解説を務め