『デジタル限定堀みなみ写真集湯けむりにゅうよく旅』の配信が、17日からスタートした。【写真】Gカップの圧倒的ボディを披露した三田悠貴カメラマンには今売り出し中の日暮翔氏、写真集未収録カットではなく、今作のためのオール未公開カットで構成された内容は見ごたえ抜群となっている。堀は「それぞれの個性がつまったアザーカット写真集になります。水着もたっぷりありますがお洋服や浴衣姿もとってもお気に入り