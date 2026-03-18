ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が17日（日本時間18日）、大谷翔平投手（31）が18日（同19日）のジャイアンツ戦に登板することを明言。「今日はブルペンで軽く感覚を確かめるように投げて、そして明日も投げる」と話した。予定のイニング数、球数については「特に決めてはいないが、これまでのライブBPを考えると、3〜4イニングが妥当だと思う」としたうえで「残された時間の中で、できることをやってシーズンに向けて