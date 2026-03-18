俳優の木南晴夏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜後10：00）の主題歌をダンス＆ボーカルグループWATWINGが担当することが決定した。本作のために描き下ろした楽曲タイトルは『Present』。料理と恋が交差する本作の世界観に寄り添いながら、登場人物たちの心の揺らぎや再生を温かく包み込む楽曲となっている。【写真】「2人だけでのお出かけ」木南晴夏＆姉・清香の2ショット本作は、誰も