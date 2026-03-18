＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】升席ファン“お口あんぐり” 力士が疾走する様子100キロを超える巨体が土俵を飛び出し、そのまま客席の奥深くまで走る、走る。手に汗握る攻防の末に“珍事”が発生。館内がどよめきと笑いに包まれ、升席のファンもお口あんぐり。審判の親方も思わず振り返る一幕があった。三段目二十三枚目・東俊隆（玉ノ井）が、三段目十五枚目・聖冴（錣山）を突き落とし