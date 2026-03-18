「オープン戦、ロッテ４−２阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神はＷＢＣ出場メンバーがチームに合流。森下「３番・ＤＨ」、佐藤輝「４番・三塁」、坂本「８番・捕手」で志願のスタメン。ベストメンバーが組まれた。デイリースポーツ評論家の狩野恵輔氏は、大山「６番」の打順をシーズンを見通して「有効なオプション」と説いた。◇◇打順を見て、改めてタイガースの強さを感じた。この日は中川が５番で