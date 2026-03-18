「リバイバルあいづ」が5月に運転JR東日本は、4月から6月にかけて開催される ふくしまデスティネーションキャンペーン「しあわせの風ふくしま」の一環として、上野〜会津若松間で臨時列車「リバイバルあいづ」を運転します。運転日は5月23日（土）です。【画像】長い！これが上野⇔会津若松「直通列車」の運行時刻ですこの列車は、JR東日本びゅうツーリズム＆セールスが開催するツアーの参加者が乗車可能な団体専用列車です。