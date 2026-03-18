Threadsで話題になっているのは、ペットカメラが撮影したかわいすぎる犯行現場。お供え物の謎に迫った投稿は、記事執筆時点で53万回を超えて表示されており、「霊感がない私にもはっきり見えました」「犯人がかわいすぎｗ」「完全に生霊の仕業！」などのコメントの他、6000件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：亡くなった犬の祭壇に『お供え物』を置いた結果→朝になったら消えていて…カメラが捉えた『まさかの犯