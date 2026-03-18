寒さが染みる真冬はほかほかと湯気の立ち上る極上の“あったかスイーツ”が最高のしあわせ♪やさしい口どけで、心までとろけそうなフワフワ系や鉄器の上で焼かれたアツアツ系までバラエティ豊かにご紹介。今回は代々木周辺から厳選しました。奥深い香り、儚くとろける繊細な口どけ！『ル スフレ』＠参宮橋ぷっくりと膨らんだ姿が愛らしい。スプーンを入れると、湯気とともに香りが立ち上がり、ふわとろり♪わずか30秒でしぼみ始め