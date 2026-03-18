ドコモ・バイクシェアは、18日から岡山市でシェアサイクルサービス「ももちゃり」の提供を開始する。最初の30分が0円になるキャンペーンも実施する。 「ももちゃり」は、岡山市のコミュニティサイクルとして2013年から提供されており、機器の老朽化に伴う公募により、ドコモ・バイクシェアが運営を担うこととなった。これにより、車体をすべて電動アシスト付き自転車に更新するとのこと。 利用料金は、